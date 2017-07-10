"Пропуск" в Евросоюз: Молдове выдвинули условия

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан прокомментировал заявление спикера парламента Молдовы Андриана Канду, который рассчитывает, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС в 2018 году, если власти продолжат в таком же ритме внедрять реформы.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Молдова подаст заявку на вступление в ЕС раньше срока

"Думаю, это суверенное право любой страны подать подобную заявку. Мы говорим с нашими коллегами и нашими друзьями на эту тему. Но куда важнее ставить акцент на необходимые реформы. В прошлом году мы вместе согласовали дорожную карту, и правительство работает над ее внедрением», — отметил Хан

Соотвествующее заявление европейский чиновник сделал в понедельник в ходе девятого заседания неформального диалога глав МИД стран "Восточного партнерства", которое проходит в Кишиневе.

По его словам, "внимание должно быть нацелено на этот документ".

"Думаю, что в нынешней ситуации важно ставить акценты на какие-то определенные направления прежде, чем делать следующий шаг (подавать заявку на вступление в ЕС — ред.). Правительство должно использовать оставшееся до следующих выборов время, чтобы сконцентрироваться на этих вопросах. Потом посмотрим, что будет дальше", — сказал Хан.

Ранее экс-руководитель Демпартии Молдовы Мариан Лупу сообщал, что заявка на вступление страны в Евросоюз может быть подана во второй половине 2019 года. Однако тогда вице-премьер Молдавии по реинтеграции Георгий Балан утверждал, что пока не будет решена ситуация с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, у страны мало шансов интегрироваться в Евросоюз.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.