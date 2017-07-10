Президент Молдовы утвердил послов республики в США и Франции

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал в понедельник указы о назначении новых послов республики.

"Подписал указы о назначении Аурелиу Чокой на должность посла Республики Молдова в США и Емила Друка на должность посла Молдовы во Франции", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Входе встречи с назначенными послами глава республики пожелал им успехов в дипломатической деятельности.

"Заявил, что, где бы мы ни находились, на первом плане должны быть интересы нашей страны. Наш долг — правильно, красиво и достойно формировать положительный образ нашей страны, о чем попросил новых послов", — сказал Додон.