В Приднестровье отреагировали на заявление Госдумы России

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выразил признательность Государственной Думе РФ за принципиальную позицию российских парламентариев по ситуации вокруг Приднестровья. Такое сообщение было опубликовано на сайте приднестровского лидера.

"В эти знаковые, во многом критические периоды в нашем регионе депутатский корпус и ведущие политические силы России слышат народ Приднестровья, понимают и разделяют наши аргументы", — отметил он.

По мнению Красносельского, это крайне своевременное выражение принципиальной позиции России.

"Она в полной мере совпадает с нашими оценками серьезных негативных тенденций развития ситуации вокруг Приднестровья, представляющих реальную угрозу благополучию и безопасности всех приднестровцев, включая свыше 200 тысяч граждан РФ", — подчеркнул он.

Красносельский также заявил, что высоко оценивает призыв Государственной Думы РФ к решению всех вопросов исключительно за столом переговоров.

"Приднестровье в полной мере разделяет такую позицию, которая также отражена во множестве официальных документов переговорного процесса. Мы настаиваем на том, что переговорный процесс должен получить соответствующий импульс", — пояснил он.

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По мнению лидера региона, первым и неотложным шагом в этом направлении должно стать уже давно назревшее проведение заседания "Постоянного совещания…" в формате "5+2" (Молдова и Приднестровье — как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, ЕС и США — в качестве наблюдателей — Прим. ред.).

Напомним, российские парламентарии в конце прошлой недели приняли заявление "о негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья". Это связано с действиями властей Молдовы и Украины. Госдума призвала их отказаться от давления на Приднестровье и от блокады региона.

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