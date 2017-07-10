Для жителей Молдовы изменились правила въезда в Украину

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Киев ввел новый порядок пограничного контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, сообщают в понедельник СМИ соседней страны.

О соответствующих изменениях заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Украины Петр Порошенко.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", — отметил Порошенко.

© Sputnik/ Александр Полегенько Украина открыла границу жителям Молдовы: все пункты пропуска работают

Он уточнил, что по новым правилам пересекающих границу иностранцев будут фотографировать, а также снимать их отпечатки пальцев.

Порошенко уверен, что новые меры значительно усилят возможности для борьбы с терроризмом. Он также добавил, что соответствующие проекты документов уже подготовлены.

Для введения нового порядка будут выделены дополнительные средства Госпогранслужбе. Контролировать исполнение решения поручено министру внутренних дел Арсену Авакову.

Правила въезда в Украину в течение последних двух лет менялись очень часто. Те, кто въезжал в страну всего-то каких-то 2-3 года назад, уже неправильно себе представляют процедуру въезда.

Для граждан Молдовы въезд в Украину — безвизовый. Но пока новые правила не вступили в силу, предъявлять на границе наряду с биометрическим можно и обычный загранпаспорт.