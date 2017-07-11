"Биометрический Киев" - что ответил президент Молдовы

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что введение биометрического контроля для иностранцев при въезде на Украину создаст дополнительные проблемы для поездок туда граждан Молдовы.

© Sputnik/ Павел Паламарчук Для жителей Молдовы изменились правила въезда в Украину

В понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании совета нацбезопасности и обороны своей страны сообщил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают госграницу. Порошенко отметил, что уже подготовлены соответствующие проекты решений.

"Считаю, что это (введение биометрического контроля — ред.) создаст дополнительные проблемы для поездок наших граждан на Украину, которые и так неохотно туда едут из-за нестабильности в соседней стране", — заявил Додон в беседе с корреспондентом Sputnik.

Пока что граждане Молдовы могут пересекать границу Украины как по биометрическому, так и по обычному загранпаспорту.