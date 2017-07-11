Премьер Молдовы провел встречу с послом США: о чем говорили политики

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип обсудил с послом США Джеймсом Петтитом обсудили развитие диалога между республикой и партнерами по развитию и обменялись мнениями о процессе внедрения реформ.

Глава кабинета министров Молдовы сообщил американскому дипломату о результатах действий правительства, отметив реформы пенсионной, судебной систем и сферы здравоохранения.

"Правительство, которым я руковожу, обязалось провести реформы для граждан и для превращения Республики Молдова в страну европейских стандартов на основе обязательств, взятых на себя в подписанной с ЕС в дорожной карте и в соглашении с МВФ", — сказал Филип.

Посол США в Молдове призвал правительство республики твердо продолжать внедрять реформы, даже если их результаты станут ощутимы только со временем.

Американский дипломат отметил, что США выступают за соблюдение демократических ценностей и стремятся помочь Молдове продвигаться вперед.