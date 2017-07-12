Додон встретится с Лукашенко в Минске

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе своего рабочего визита в Минск, запланированного на 12-14 июля, встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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"Отправляюсь с рабочим визитом в Республику Беларусь", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, в программе визита запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, посещение ведущих промышленных и аграрных предприятий страны, встреча с представителями молдавской диаспоры в Беларуси, а также участие в открытии XXVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

"Уверен — предстоящий визит послужит еще большему политическому, экономическому, торговому и культурному сближению Молдавии и Беларуси", — отметил Додон.