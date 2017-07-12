Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук ответил обвинителям

ТИРАСПОЛЬ, 12 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук опубликовал на своей страничке в Facebook два обращения о неправомерности возбуждения на него уголовных дел и обысков, проводившихся в его доме. Обращения адресованы к действующему главному прокурору Анатолию Гурецкому и председателю Следственного комитета региона Вячеславу Брынзарь.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Глава МВД о судьбе Евгения Шевчука

Шевчук обратил внимание на то, что до принятия в январе 2017 года изменений в закон не предусматривалась возможность привлечения лидера Приднестровья к уголовной ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий.

По его мнению, принятые Верховным Советом (парламентом) поправки не только изменили прежний порядок, который предусматривал возможность привлечения главы региона к уголовной ответственности за действия, совершенные лишь после сложения полномочий, но также придали по факту обратную силу нормативному акту.

Экс-лидер Приднестровья требует провести проверку и рассмотреть вопрос о привлечении главного прокурора и организованной группы лиц (заказчики, организаторы, соучастники) к уголовной ответственности.

"Действия и решения А.А. Гурецкого и группы лиц-соучастников явно выходят за пределы действующего законодательства и его полномочий и выражаются в незаконном внесении представлений в Верховный Совет о даче согласия на привлечение Президента ПМР Е.В. Шевчука к уголовной ответственности", — подчеркнул он.

Оригиналы обращений Шевчук намерен отправить в соответствующие инстанции почтой.

Ранее Евгений Шевчук в соцсетях рассказал о том, что вынужден был перебраться на правый берег Днестра, поскольку ему поступила информация о возможном покушении на него. Чуть позже экс-глава региона сообщил о проведенных обысках в его и родительском домах.

Накануне отъезда Шевчука из региона, депутатский корпус Приднестровья снял с него неприкосновенность и дал возможность на проведение следственными органами необходимых действий, а также на привлечение бывшего лидера к уголовной ответственности.