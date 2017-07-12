Молдавские депутаты собираются на каникулы

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Весенне-летняя сессия парламента Молдовы завершится 31 июля 2017 года. Соответствующее предложение постоянного бюро парламента республики передано на рассмотрение депутатам.

На заседании постоянного бюро парламента в среду также утвержден проект повестки заседаний высшего законодательного органа на 13-21 июля. До летних каникул депутаты рассмотрят законопроект о деятельности банков, инициативу об изменении законодательства, касающегося пособий по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования, отчеты о исполнении бюджетов социального страхования на 2016 год, а также фондов обязательного медицинского страхования и другие проекты.

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