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Президент Молдовы Игорь Додон (архивная фотография)

Президент Молдовы рассказал, какими видит выборы в парламент в 2018 г

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Молдавский лидер рассчитывает, что до конца июля закон о введении в стране смешанной избирательной системы будет принят парламентом во втором чтении, и следующие выборы в высший законодательный орган пройдут по новой электоральной системе

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что следующие парламентские выборы республики пройдут по новой избирательной системе.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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"Предложил в апреле этого года смешанную систему, для того, чтобы половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам. В первом чтении этот закон получил подавляющее большинство голосов в парламенте, и я думаю, что до конца июля он будет принят во втором чтении", — заявил Додон в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь.

Он отметил, что сейчас в Молдове действует партийная избирательная система, однако большинство граждан считает правильным, чтобы выборы депутатов осуществлялись напрямую.

Додон подчеркнул, что, таким образом, следующие парламентские выборы, которые, как ожидается, состоятся в 2018 году, пройдут уже по смешанной системе.

Молдавский лидер также рассказал о своих планах по укреплению вертикали власти. Он отметил, что идею о введении в стране президентской системы правления ему предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Изучал то, что произошло в Беларуси после получения ею независимости, но он (Лукашенко — ред.) мне сказал: Игорь, тебе нужно действовать так, как я действую, и это было правильно", — сказал Додон.

Президент Молдовы сообщил, что уже сделал первые шаги в этом направлении.

"Объявил референдум на сентябрь, для того чтобы народ согласился или нет (но большинство опросов показывает, что люди согласны) дать президенту дополнительные полномочия только для роспуска парламента, чтобы провести досрочные парламентские выборы", — отметил Додон.

Он подчеркнул, что считает правильным стремиться к тому, чтобы в Молдове была президентская модель правления.

"На следующих парламентских выборах пропрезидентская партия — это партия социалистов Республики Молдова — получит большинство в парламенте. Это даст нам возможность построить и вертикаль власти, и решать те вопросы и проблемы, с которыми сталкивается Молдова", — заключил Додон.

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Теги:
новости Молдова, избирательная система, парламентские выборы, Игорь Додон, Беларусь, Молдова
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