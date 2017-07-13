Каковы шансы экс-лидера Приднестровья попасть в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Правоохранительные органы в Кишиневе следят за ситуацией вокруг экс-лидера непризнанной ПМР Евгения Шевчука, заявил в четверг журналистам спикер парламента Андриан Канду.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук ответил обвинителям

Ранее Верховный совет Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию непризнанной ПМР. Позже на своей странице в соцсети Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.

По словам Канду, "направлены максимальные усилия, чтобы, с одной стороны, обеспечивались меры для защиты прав человека, а с другой —предпринимаются действия по обеспечению безопасности Молдовы".

"Что касается решений так называемых властей левого берега Днестра, так как мы считаем, что там не соблюдаются права человека и имеет место коррупция, то под большим вопросом все, что касается уголовных дел и иммунитетов, которые исходят из региона. Ответственные ведомства Молдовы занимаются уголовными делами, которые связаны с нарушением прав наших граждан на доступ к своим земельным участкам и другими. Все, что касается "дела Шевчука", в Кишиневе этим занимаются специализированные орган", — добавил Канду.

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На вопрос журналистов, смогут ли Евгений Шевчук и его супруга Нина Шевчук (Штански) баллотироваться в парламент Молдовы, Канду ответил, что пока слишком рано рассуждать на эту тему.

"Не знаю, есть ли у них гражданство Молдовы. Но даже если есть гражданство, то еще далеко до начала процедуры регистрации кандидатов следующие парламентские выборы… Поэтому пока слишком рано делать какие-то предположения и строить гипотезы", — добавил Канду.

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