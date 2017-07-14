Захарова прокомментировала переговоры между Кишиневом и Тирасполем

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Российская сторона рассчитывает на то, что представители Кишинева и Тирасполя интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч президент Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, заявила на еженедельном брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Потенциал позитива, созданный двумя встречами президента Молдовы и лидера Приднестровья в январе и марте текущего года, по сути растрачивается впустую", — отметила Захарова.

По ее словам, "переговоры в международном формате стагнируют, работа единственной международнопризнанной переговорной площадки, а именно постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию формат "5+2", фактически заблокирована".

"Серьезное достижение последнего времени — возобновление после двухлетнего перерыва при активном содействии международных посредников, прежде всего, российской стороны и немецкого председательства в ОБСЕ, официальная работа Постоянного совещания, к сожалению, не получило развития", — сказала представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, "неоправданным представляется тезис австрийского председательства в ОБСЕ о том, что каждая встреча в формате "5+2" должна завершаться ощутимым результатом — подписанием конкретных договоренностей".

Представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что "если бы стороны конфликта могли договориться сами, то и нужды в международном посредничестве не возникло бы. К сожалению, это далеко не так ". По ее словам, российская сторона надеется, что "за оставшееся время своего мандата австрийского председательство пересмотрит свой подход к работе Постоянного совещания".

"Рассчитываем также, что и отраслевые рабочие группы, представители Кишинева и Тирасполя интенсифицируют работу по поиску решений вопросов, которые были согласованы в ходе встреч лидеров Молдовы и Приднестровья, которые, как нам кажется, не получают должного развития и реализации", — заключила официальный представитель МИД России.