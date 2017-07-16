Утром скончалась депутат парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Смерть депутата подтвердила председатель фракции ПСРМ в парламенте Зинаида Гречаный, выразив соболезнования родным и близким коллеги.

"Мы помним Ирину Миздренко не только как нашу коллегу, соратника, активного члена Партии социалистов Республики Молдова, но и как открытого, честного, справедливого и ответственного человека, искренне болеющего за наше общее дело. Она навсегда останется в нашей памяти", — говорится в сообщении Зинаиды Гречаной, опубликованном на ее странице в социальной сети.

Ирина Миздренко являлась руководителем территориальной организации ПСРМ в Рышканском районе. Она получила мандат депутата парламента после победы Игоря Додона на президентских выборах и его ухода из законодательного органа.