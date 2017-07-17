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Парламент Молдовы

Каникулы молдавских депутатов: сколько времени они проведут в отпуске

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Молдавские депутаты не успели уйти в отпуск, как уже назвали дату выхода на работу: когда парламентарии вернутся к работе

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Осенняя сессия парламента Молдовы стартует 4 сентября. Соответствующее распоряжение пописал в понедельник спикер законодательного органа страны Андриан Канду.

Между тем пока точно не огласили, когда в народные избранники уйдут на каникулы. Постоянное бюро предложило, чтобы последнее заседание весенне-летней сессии парламента состоялось 31 июля. Однако пока это предложение не было утверждено. Зато известно, когда законодатели вернутся с летнего отдыха. С 4 сентября депутаты вернутся с каникул и приступят к работе в рамках комиссий и фракций.

Первое пленарное заседание парламента состоится по предложению постоянного бюро парламента. Согласно действующему законодательству, осенняя сессия парламента должна начаться в сентябре, а закончится не позже конца декабря.

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Теги:
отдых депутатов, новости Молдовы, депутаты
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