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Премьер Молдовы Павел Филип (слева) и президент Украины Петр Порошенко (справа)

Совместный контроль: о чем говорили Филип и Порошенко

© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Какие темы обсудили премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко на открытии общего контрольно-пропускного пункта на участке границы с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко открыли первый совместный КПП Кучурганы-Первомайск на участке границы с Приднестровьем.

Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
© Sputnik/ Павел Паламарчук
13 общих КПП появятся на приднестровском участке границы с Украиной

Ранее в ходе визита премьера Молдовы в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики неоднократно заявляли, что против этого решения.

Молдавско-украинский диалог

Порошенко заявил, что с 2009 года начат общий контроль вместе с миссией Европейского союза EUBАМ. Представители этой миссии, как отметил президент Украины, примут участие в совместном контроле для того, чтобы была обеспечена безопасность, прозрачность, антикоррупционность и комфорт для тех, кто пересекает молдавско-украинскую границу.

"Сегодня дал поручение министерству иностранных дел, государственной фискальной службе, чтобы распространить миссию EUBАМ на другие пункты пересечения границы для того, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность борьбы с контрабандой и коррупцией", — сказал Порошенко.

Как отметил украинский лидер, вместе с молдавским премьером он обсудил планы очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое, согласно достигнутым договоренностям, состоится в сентябре этого года.

"Также обсудили поставки украинской электроэнергии для нужд Республики Молдовы и вопрос завершения процесса демаркации приднестровского участка молдавско-украинской границы. Договорились завершить это в ближайшие сроки", — отметил Порошенко.

По словам украинского лидера, он сформировал украинский состав совместной комиссии по демаркации границы и назначал руководителя.

"Договорились, что она вскоре начнет свою работу. Продолжим совместную работу по развитию пограничной инфраструктуры", — сказал Порошенко.

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Он также сообщил, что в августе будет открыто автомобильное движение через мост "Бронница — Унгурь". Как отметил Порошенко, Украина и Молдова договорились о возобновлении железнодорожного движения на участке "Березино-Басарабяска".

Нет места блокаде Приднестровья

Премьер-министр Молдовы отметил, что "этот пункт пропуска будет создан для улучшения жизни людей, которые живут в этой зоне. Экономические агенты будут иметь возможность оформлять тут свои грузы и не нужно будет ехать на большие расстояния".

"Мы делаем четкое разделение между так называемыми лидерами Приднестровского региона и нашими гражданами, которые проживают в этом регионе", — сказал Филип.

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Молдавский премьер считает безосновательными заявления лидеров Приднестровья о том, что Украина и Молдова планируют экономическую блокаду региона.

"Странно слышать разного рода спекуляции по поводу так называемых планов молдавских и украинских властей об экономической блокаде Приднестровья… Экспорт продукции из этой зоны на Украину, например, за 2015-2016 год составил почти 10 миллионов долларов", — добавил Филип.

По его словам, "о какой блокаде идет речь, если почти 60% общего экспорта из Приднестровья приходится на страны ЕС".

Также, по словам Филипа, через пункт пропуска "Кучурган" осуществляется более 70% всех торговых операций Приднестровья.

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Теги:
новости в Молдове, совместный пункт пропуска, граница, Украина, Приднестровье
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