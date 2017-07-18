В Молдове скоро будет новое правительство: президент одобрил реформу

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон промульгировал закон о реформе правительства. Об этом глава государства сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

"Промульгировал закон о реформе правительства, которая снизит количество министерств и позволит оптимизировать затраты исполнительного органа. Всегда выступал за уменьшение числа чиновников, потому что неправильно сохранять то же количество их число, что и 25 лет назад", — написал Додон.

Глава государства подчеркнул, что за указанный период количество населения сократилось на треть, а количество чиновников осталось приблизительно таким же. По мнению Додона, закон о реформе правительства позволит устранить это неравенство.

"Но это только начало. Продолжу настаивать, что и число депутатов в парламенте необходимо уменьшить со 101 до 71", — написал Додон.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Чокан раскрыл секреты закона о реформе правительства Молдовы

Парламент Молдовы утвердил 7 июля в окончательном чтении проект реформы правительства. В нем указано, что из нового кабмина исчезнут должности вице-министров. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари.

В документе не указано точное количество министерств в новом кабмине, в то же время премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что до окончания текущей весенне-летней сессии депутаты утвердят закон и новую структуру правительства. До конца года будет переходный период, в течение которого произойдет трансформация от 16 министерств к их меньшему количеству.