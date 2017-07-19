Тирасполь будет добиваться отмены молдо-украинского КПП в Кучургане

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерении властей непризнанной республики добиваться упразднения совместных постов Молдовы и Украины на приднестровском участке границы.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип в понедельник официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска.

Ранее лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдовы и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в Левобережье.

"Мы будем продолжать вести весь объем политико-дипломатической работы для того, чтобы добиться отмены данной деструктивной меры", — сказал Игнатьев журналистам.

По его словам, риторика о том, что совместный контроль не имеет отношения к приднестровскому конфликту и процессу его урегулирования, несостоятельна. Игнатьев полагает, что это – попытка некоторых внешних участников избежать ответственности, уйти от обсуждения этой проблематики за столом переговоров.

"Если кто-то полагает, что, введя этот односторонний контроль, ситуация на региональном уровне будет изменена, что будут введены новые правила, ухудшающие жизнь жителей Приднестровья, я считаю, это заблуждение", — подчеркнул Игнатьев.