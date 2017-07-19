Переход к смешанной системе выборов становится все более реальным

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Парламент Молдовы на этой неделе рассмотрит в окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе, а также утвердит структуру правительства. Об этом в среду сообщил спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

На данный момент выборы в парламент проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил в первом чтении объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

"Постараемся, чтобы парламент закончил пленарные заседания на этой неделе. Мы будем работать завтра, в пятницу и, если понадобится, то и в субботу, чтобы закончить всю повестку, которая была установлена постоянным бюро. Это касается очень важных проектов, которые мы предлагаем утвердить в ближайшие дни. Один из них — утверждение смешанной избирательной системы", — сказал Канду.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Венецианская комиссия и споры об избирательной системе в Молдове

По его словам, в среду юридическая комиссия закончит подготовку финального отчета по инициативе об изменении электоральной системы с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии, и утвердит итоговый текст закона, который и будет представлен парламенту, так чтобы до конца этой недели депутаты смогли его утвердить.

Оппозиционные внепарламентские партии намерены провести протесты против внедрения смешанной избирательной системы.

"В повестке ближайших дней значатся также и другие важные вопросы, один из них касается реформы правительства, а именно структуры кабмина", — сказал Канду.

Премьер Молдовы Павел Филип на заседании правительства в среду заявил, что до конца весенне-летней сессии парламента оправится в высший законодательный орган страны, чтобы представить новую структуру кабмина.