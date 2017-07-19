00:57 20 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Выборы в Молдове

В Молдове снизят избирательный порог попадания в парламент

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
Получить короткую ссылку
71 0 0

Вместе с утверждением смешанной избирательной системы в Молдове будет снижен избирательный порог

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Проект закона по переходу в Молдове к смешанной избирательной системе предполагает также снижение избирательного порога.

Как сообщил во время дебатов один из авторов законопроекта депутат Сергей Сырбу, это одна из рекомендаций Венецианской комиссии. Таким образом, останутся всего два разных избирательных порога.

"Избирательный порог для партии или социально-политической организации будет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольки партий он сформирован, – 8%", — сказа Сырбу. 

Выборы
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
В 2018 году парламентские выборы пройдут по смешанной системе

До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9%, а из трех и более – 11%. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2%.

Также Сырбу подчеркнул, что будут уменьшены и сроки подтверждения результатов выборов.

"Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд список избранных депутатов. До сих пор на это давалось двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор", — пояснил Сырбу.

Парламент Молдовы на этой неделе рассмотрит в окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе, а также утвердит структуру правительства. Об этом в среду сообщил спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

На данный момент выборы в парламент проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил в первом чтении объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

По теме

Додон назвал условия, при которых ПСРМ проголосует за смешанную систему
Смешанная система выборов: профсоюзы вынесли свой вердикт
Парламент объединил проекты смешанной и одномандатной систем
Теги:
избирательный порог, избирательная система, снижение, проект, Сергей Сырбу, Молдова
Правила пользованияКомментарии






Главные темы

Орбита Sputnik

  • Эдгарс Ринкевичс министр иностранных дел Латвии
    Бесстрашный министр

    Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не опасается провокаций в отношении стран Балтии во время российско-белорусских учений «Запад-2017».

  • Открытие мотосезона Ночные волки, архивное фото
    Юные «пропагандисты»

    Школьников Литвы обвиняют в соучастии «российской пропаганде» за встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные волки».

  • Серый паспорт негражданина Эстонии
    Серая масса

    Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон поддерживает идею предоставления «серопаспортникам» гражданства Эстонии.

  • Белорусские десантники на учениях, архивное фото
    К учениям готовы

    В Беларуси завершается подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим учениям вооруженных сил «Запад-2017».

  • Государственная Дума РФ
    Ответный визит

    Депутаты Госдумы РФ впервые за многие годы отправятся в Грузию для встречи с грузинскими парламентариями, которые ранее побывали в Москве.

  • Страница Милиция Абхазии в Facebook на которой опубликованы фотографии братьев Джинджолия
    Узнать в лицо

    МВД опубликовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова – братьев Даура и Адгура Джинджолия.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Работа фотографа Дениса Клеро Пора на тренировку, занявшая первое место в категории Реклама. Профессионалы конкурса компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Снимки-победители фотоконкурса Nikon 2017
Строители упали с высотки в Бишкеке, один погиб — кадры с места трагедии
На видео попало смертельное падение строителей с высотки
Полезные продукты, которые на самом деле вредят организму
"Полезные" продукты, которые на самом деле вредят организму

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться