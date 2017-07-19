В Молдове снизят избирательный порог попадания в парламент

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Проект закона по переходу в Молдове к смешанной избирательной системе предполагает также снижение избирательного порога.

Как сообщил во время дебатов один из авторов законопроекта депутат Сергей Сырбу, это одна из рекомендаций Венецианской комиссии. Таким образом, останутся всего два разных избирательных порога.

"Избирательный порог для партии или социально-политической организации будет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольки партий он сформирован, – 8%", — сказа Сырбу.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO В 2018 году парламентские выборы пройдут по смешанной системе

До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9%, а из трех и более – 11%. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2%.

Также Сырбу подчеркнул, что будут уменьшены и сроки подтверждения результатов выборов.

"Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд список избранных депутатов. До сих пор на это давалось двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор", — пояснил Сырбу.

Парламент Молдовы на этой неделе рассмотрит в окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе, а также утвердит структуру правительства. Об этом в среду сообщил спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

На данный момент выборы в парламент проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил в первом чтении объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.