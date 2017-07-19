Десятки человек собрались перед парламентом Молдовы в знак протеста против изменения Кодекса о выборах

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В Кишиневе несколько десятков человек вышли в среду вечером перед парламентом, чтобы выразить свой протест против изменения Кодекса о выборах и внедрения в стране смешанной избирательной системы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Молдове снизят избирательный порог попадания в парламент

Среди собравшихся в основном члены внепарламентской "Нашей партии".

Сейчас перед парламентом установили колонки? и играет музыка.

Здание парламента охраняют представители правоохранительных органов.

В среду после заседания постоянного бюро парламента спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду заявил, что депутаты на этой неделе рассмотрят в окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе.

На данный момент выборы в парламент проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования.

Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил в первом чтении объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.