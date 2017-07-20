Филип представил новую структуру правительства — останется всего девять министерств из шестнадцати

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип попросил высший законодательный орган республики в срочном порядке рассмотреть изменение структуры правительства.

"Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил парламенту запрос, в котором просит в приоритетном порядке рассмотреть вопрос утверждения новой структуры правительства для реализации реформы центральной власти", — говорится в сообщении.

© Sputnik/ Miroslav Rotari В Молдове скоро будет новое правительство: президент одобрил реформу

Таким образом вместо 16 министерств останется всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

"После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства", — подчеркнули в правительстве.

Парламент Молдовы утвердил 7 июля в окончательном чтении проект реформы правительства. В нем указано, что из нового кабмина исчезнут должности вице-министров. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари.

В документе не было указано точное количество министерств в новом кабмине, в то же время премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что до окончания текущей весенне-летней сессии депутаты утвердят закон и новую структуру правительства. До конца года будет переходный период, в течение которого произойдет трансформация от 16 министерств к их меньшему количеству.