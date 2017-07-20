В Молдове утвердили смешанную избирательную систему

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Молдавские парламентарии на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении законопроект по переходу в стране к смешанной избирательной системе.

За данный проект проголосовали 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов. Часть парламентариев от оппозиции покинула зал заседания в знак протеста.

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До сих пор выборы в парламент проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Согласно утвержденному проекту, избирательный порог для партий или социально-политической организации будет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольки партий он сформирован, – 8%. До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9%, а из трех и более – 11%. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2%.

Кроме того, одобренный законопроект предусматривает, что Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор на это давалось двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.