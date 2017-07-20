Президент Молдовы отреагировал на изменение избирательной системы

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал утверждение парламентом республики переход к смешанной избирательной системе.

В четверг парламент утвердил большинством голосов переход к смешанной избирательной системе.

"Сегодня парламент Молдовы голосами 74 депутатов утвердил проект закона о переходе к смешанной избирательной системе. Приветствую данное голосование. Это инициатива, с которой я выступил в апреле этого года. Проект полностью сохранил первоначальную, предложенную мной концепцию", — написал Додон на своей официальной странице Facebook.

По его словам, среди прочего документ предусматривает сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона.

"Диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдовы. Что касается количества избирательных участков для диаспоры, был включен дополнительный критерий, которого мы продвигаем с 2015 года, а именно — их число зависит от количества избирателей, которые находятся, работают или постоянно проживают в стране, в которой должны быть открыты соответствующие избирательные участки", — отметил Додон.

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Он отметил, что в 2011 году данная инициатива была включена в программу Партии социалистов, а в 2014 году она стала частью программы политформирования на выборах. "При разработке проекта закона было учтено пожелание значительной части населения страны, выступающей за реальную и взвешенную политическую реформу на благо граждан", —заключил Додон.

На данный момент перед зданием парламента проходят два митинга в поддержку и против перехода к смешанной избирательной системе.