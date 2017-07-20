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Председатель Парламента Андриан Канду

Канду: смешанная система – компромисс политических сил

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (37)
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Спикер Андриан Канду заявил журналистам, что принятием смешанной системы достигнут компромисс политических сил в парламенте

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Председатель высшего законодательного органа Молдовы Андриан Канду назвал компромиссом политических сил утверждение в окончательном чтении проекта о переходе к смешанной избирательной системе.

В четверг 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов, проголосовали за этот проект закона.

"Считаю, что это новое начало для Республики Молдова и политического класса. Этим мы выполняем обещание, данное очень давно гражданам Молдовы. Начиная с сегодняшнего дня, мы вступаем в новый этап развития Молдовы, где политический класс будет более неподкупным и честным", — сказал Канду. 

Выборы
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
В 2018 году парламентские выборы пройдут по смешанной системе

По мнению спикера, "с сегодняшнего дня пишется новая история политического класса страны".

"Время и первые выборы покажут точно, если переход к новой системе принесет изменения, которых мы ждем. Сегодня было принято ответственное решение в том, что касается прогресса в Молдове. В парламенте пришли к компромиссу, к золотой середине – объединили проекты одномандатной и смешанной системы", — сказал Канду.

Он также добавил, что в последней редакции проекта учли рекомендации Венецианской комиссии.

"Венецианская комиссия высказала ряд рекомендаций. Рабочие группы трудились, чтобы найти решения по всем моментам. Считаю, что в рамках последних дебатов удалось выполнить на 99% все рекомендации Венецианской комиссии", — сказал Канду.

Утверждение проекта в парламенте прошло на фоне протестов "за" и "против" перехода к новой избирательной системе. Митингующие против продолжают активно выражать несогласие.

"Сожалею, что и сегодня некоторые силы провоцируют людей на агрессивные протесты и насилие. Даже сегодня они вступили в конфликт с другими гражданами, кто пришел поддержать переход к смешанной избирательной системе, и органами охраны правопорядка. Осуждаю такие действия и насилие. У всех есть право на протест, но и его надо проводить в рамках закона", — подчеркнул Канду.

Спикер добавил, что утвержденный проект в скором времени будет направлен на заверение глав государства.

"Законопроект предстоит подписать мне и тогда его направят на промульгирование президента. Это может занять некоторое время. Обычно это длится от одного до 30 дней, в зависимости от сложности проекта", — заключил Канду.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (37)

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Теги:
смешанная избирательная система, политический класс, компромисс, голосование, Венецианская комиссия, парламент, Андриан Канду, Молдова
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