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Парламент Молдовы

Демократов в парламенте Молдовы стало больше

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Фракция Демократической партии Молдовы укрепила свои позиции – теперь в ее рядах 41 депутат парламента республики

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Депутат от Демократической партии Молдовы (ДПМ) Сергей Сырбу заявил в четверг о том, что к фракции демократов примкнули еще два депутата. Таким образом, фракция Демпартии Молдовы укрепила свои позиции самой большой силы в парламенте. Теперь в ее рядах 41 депутат.

"Сегодня во фракцию Демократической партии Молдовы перешли Ангел Агаки и Юрие Киореску. Таким образом, во фракции ДПМ теперь 41 депутат", — сказал Сырбу.

Речь идет о депутатах парламента, которые проходили по спискам Либерально-демократической партии Молдовы.

В начале марта этого года к демократам примкнули все 14 депутатов Социал-демократической платформы, которая состоит из бывших коммунистов. Затем во фракцию ДПМ перешли еще несколько депутатов от ЛДПМ.

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Теги:
новости в Молдове, фракция, демократическая партия
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