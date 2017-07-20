ПСРМ: новая система выборов способствует реинтеграции Молдовы

Депутаты-социалисты считают, что переход к смешанной избирательной системе будет шагом на пути к решению приднестровской проблемы

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. С утверждением перехода к смешанной избирательной системе в Молдове сделан шаг на пути к решению приднестровской проблемы, заявил журналистам в четверг депутат-социалист Влад Батрынча.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Молдовы отреагировал на изменение избирательной системы

Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция. В четверг 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов, проголосовали за этот проект закона в окончательном чтении.

Как пояснил Батрынча, социалисты поддержали этот проект, так как были выполнены все поставленные ими условия, в том числе "предоставление мандатов в парламенте для жителей Приднестровья".

"Впервые в истории республики мы сделали шаг вперед. У жителей левобережья Днестра будет определенное число мандатов для их региона. Считаем, что это шаг вперед к решению приднестровского вопроса и реинтеграции страны. Очень важное достижение – участие Приднестровья. Нам важно воссоединить страну", — сказал Батрынча.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Канду: смешанная система – компромисс политических сил

Также депутат подчеркнул, что в окончательной версии проекта закона учтено и другое требование социалистов – участие диаспоры.

"Предусмотрели не только участие в голосовании, но и выдвижение кандидатов в парламент из представителей диаспоры как с Запада, так и с Востока. Это значит, что наши трудовые мигранты, которые много лет обеспечивают ВВП Молдовы, могут быть представлены в парламенте своими депутатами", — пояснил Батрынча.

Он также добавил, что при составлении окончательной версии проекта закона были учтены и условия, которые выдвинул глава государства.

"Все условия президента были учтены. Поэтому мы думаем, что президент промульгирует это законопроект", — заключил Батрынча.

Таким образом, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 – по одномандатным округам.

Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" за год до выборов в высший законодательный орган республики.