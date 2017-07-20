Президент обнародовал закон о смешанной системе выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в четверг днем промульгировал (обнародовал) утвержденный парламентом законопроект о переходе к смешанной избирательной системе. Об этом президент написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Республики Молдова. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее", — написал глава государства.

Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция. В четверг 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов, проголосовали за этот проект закона в окончательном чтении.

© Sputnik/ Miroslav Rotari ПСРМ: новая система выборов способствует реинтеграции Молдовы

Таким образом, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 – по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Как пояснили представители фракции социалистов, часть мандатов в парламенте получат жители левобережья Днестра.

Согласно утвержденному проекту, избирательный порог для партий или социально-политической организации будет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, – 8%. До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9%, а из трех и более – 11%. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2%.

Кроме того, одобренный законопроект предусматривает, что Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор на это давалось двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.