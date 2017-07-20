Парламентская судьба: в Молдове можно отзывать депутатов

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы могут быть отозваны с занимаемого поста путем местного референдума. Это предусматривает утвержденная в четверг в окончательном чтении реформа Кодекса о выборах, которая предполагает переход к смешанной избирательной системе.

Так, согласно одобренной инициативе, депутат может быть отозван с занимаемого поста в случае, если он не соблюдает общественные интересы в одномандатном избирательном округе, не выполняет должным образом обязанности, предусмотренные законом, а также нарушает моральные и этические нормы.

Отзыв народных избранников возможен путем местного референдума, который может быть инициирован лишь спустя год после утверждения парламентария в должности.

При этом, отзыв депутата может быть инициирован только гражданами, которые прописаны в одномандатном избирательном округе, где был избран этот парламентарий. Дата референдума местного значения устанавливается Центральной избирательной комиссией на основе заключения судебного решения. Решение об отзыве депутат вступает в силу, если в поддержку этого высказалось не менее половины избирателей в этом одномандатном округе и не менее половины тех, кто поддержал законодателя.

В случае, если место депутата остается вакантным, то по запросу парламента ЦИК организует выборы.