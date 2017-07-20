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Протестующие расходятся

Смешанная система выборов в Молдове: компромисс или раздор

Политика
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Спорный закон, предполагающий переход к смешанной избирательной системе, утвержден парламентом и промульгирован президентом Молдовы: как инициативу восприняла общественность

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Закон о смешанной избирательной системе утвержден в Молдове в четверг; данная инициатива была по-разному воспринята в обществе — парламент и президент республики Игорь Додон приветствуют, а внепарламентская оппозиция критикует.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Парламентская судьба: в Молдове можно отзывать депутатов

Ранее выборы в парламент Молдове проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. Проект реформы Кодекса о выборах поддержан 74 депутатами и утвержден президентом страны Игорем Додоном. Закон, предполагающий переход к смешанной системе выборов, окончательно вступит в силу после публикации в Официальном мониторе.

Выборы по другой системе

Как подчеркнул президент страны, одобренный вариант закона полностью сохранил первоначальную концепцию, предусматривающую сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент; проведение выборов по одномандатным округам в один тур; избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона; а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдовы.

Игорь Додон
© Facebook / Dodon Igor
Президент обнародовал закон о смешанной системе выборов в Молдове

Кроме того, согласно тексту документа, Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор это происходило в течение двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.

Также граждане сами могут отзывать депутатов, которые, по их мнению, не выполняют свою работу добросовестно. Правда, речь идет о тех законодателях, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Лишить их работы может не менее половины избирателей на референдуме местного типа.

Компромиссный закон

Все началось с того, что в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте страны, предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатным округам. Однако Додон, который, до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Парламент в итоге взял за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Укрепление кордона
© Sputnik/ Николай Костыркин
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Митинг в Кишиневе: за и против реформы избирательной системы

Додон считает, что с утверждением реформы Кодекса о выборах "открыта новая страница в современной истории Молдовы".

"При разработке проекта закона было учтено пожелание значительной части населения страны, выступающей за реальную и взвешенную политическую реформу на благо граждан", — сказал Додон.

Председатель высшего законодательного органа Молдовы Андриан Канду назвал компромиссом политических сил утверждение в окончательном чтении проекта о переходе к смешанной избирательной системе. При этом еще раз дал понять, что Демпартия не намерена отказываться от одномандатной системы голосования.

"Время и первые выборы покажут точно, если переход к новой системе принесет изменения, которых мы ждем. Сегодня было принято ответственное решение в том, что касается прогресса в Молдовы", — сказал Канду, добавив, что в последней редакции проекта учли рекомендации Венецианской комиссии.

Протестная реформа

Утверждение проекта в парламенте прошло на фоне протестов "за" и "против" перехода к новой избирательной системе. Манифестации проходили в течение нескольких часов на 30-градусной жаре. Участники митинга в поддержку изменения избирательной системы бурно приветствовали решение парламента, после чего акция завершилась.

Протесты
© Sputnik / NICU GONCEAR
Протесты за и против смешанной системы выборов завершились в Кишиневе

Протест несогласных со смешанной системой выборов начался еще накануне вечером. Тогда на акцию протеста вышли несколько десятков человек. В основном это были представители и сторонники внепараламентской "Нашей партии". В четверг перед парламентом собрались представители еще нескольких внепарламентских политических сил. Речь идет о партии "Платформа Достоинство и Правда" во главе с Андреем Нэстасе, баллотировавшемся на пост президента, и партии "Действие и солидарность", которую представила ее руководитель экс-министр просвещения Молдовы Майя Санду, занявшая второе место на выборах главы республики. Сначала они протестовали перед парламентом, а потом переместились к зданию администрации президента, утверждая, что лидер республики якобы находится в сговоре с Демпартией. Протестующие потребовали, чтобы глава государства не утверждал закон о смешанной системе. Они договорились, что в пятницу в 12.00 продолжат протесты у резиденции президента, чтобы не позволить Додону одобрить документ. Но молдавский лидер подписал соответствующий указ сразу после того, как манифестанты разошлись.

Не без конфуза на жаре

Сторонники смешанной избирательной системы, "погнали прочь" лидера платформы DA, после того как Нэстасе несколько раз пытался выступить с трибуны организованного ими митинга. Но все попытки лидера платформы потерпели фиаско. В итоге один из карабинеров проводил Нэстасе за периметр митинга в поддержку смешанной избирательной системы.

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Теги:
новости в Молдове, смешанная избирательная система, выборы, протесты, Игорь Додон, Андриан Канду
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