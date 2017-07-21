Молодежь решила подарить Андрею Нэстасе подгузники, так они отреагировали на снимки Нэстасе в мокрых брюках, размещенные в интернете

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Несколько молодых людей пришли в офис партии DA в Кишиневе, решив подарить лидеру этого политформирования Андрею Нэстасе упаковку подгузников.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV В Кишиневе прошли митинги за и против новой избирательной системы

По словам гостей, они хотели преподнести Нэстасе такой подарок, так как увидели в интернете фотографии, где показаны мокрые брюки политика. Фото были сделаны в четверг во время акции протеста в центре Кишинева.

Брат председателя DA Василий Нэстасе, выйдя к ребятам, повел себя неадекватно, кинул в них подаренные подгузники, сорвал постеры, расклеенные молодыми людьми на воротах здания офиса партии, разразился бранью. Свидетельством произошедшему стала видеозапись, опубликованная в соцсетях.