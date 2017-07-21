Официально: в Молдове вступила в силу смешанная система выборов

Закон о смешанной избирательной системе в Молдове вступил в силу - документ опубликован в Официальном мониторе страны в пятницу

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Закон, предполагающий переход к смешанной избирательной системе, официально вступил в силу в Молдове. Документ опубликован в пятницу в Официальном мониторе страны.

Таким образом, в общенациональном округе будут избираться 50 депутатов по правилам пропорциональной системы, а в одномандатных округах —51 депутат по правилам мажоритарной системы, по одному от каждого округа.

Одобренный вариант закона полностью сохранил первоначальную концепцию, предусматривающую сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент; проведение выборов по одномандатным округам в один тур; избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона; а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдовы.

Кроме того, согласно тексту документа, Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор это происходило в течение двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.

Также граждане сами могут отзывать депутатов, которые, по их мнению, не выполняют свою работу добросовестно. Правда, речь идет о тех законодателях, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Лишить их работы может не менее половины избирателей на референдуме местного типа.

Ранее выборы в парламент Молдове проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. Проект реформы Кодекса о выборах поддержан 74 депутатами и утвержден президентом страны Игорем Додоном в четверг. Закон, предполагающий переход к смешанной системе выборов, вызвал споры в обществе. Уже несколько дней оппозиционные внепарламентские партии и их сторонники проводят митинги против внедрения этой реформы. В пятницу они намерены пикетировать здание резиденции главы республики. Акция намечена на 12.00.