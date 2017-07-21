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Игорь Додон

Додон: силового варианта для Приднестровья быть не должно

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Президент Молдовы подчеркнул, что "силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы"

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Игорь Додон выступил категорически против силового варианта решения проблемы Приднестровья и заявил, что Кишинёв готов идти на компромиссы для объединения страны.

"Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас «горячие головы», но их очень мало. Допускаю, их подталкивает кто-то с Запада, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка. Я всегда был и буду категорически против подобного сценария", — сказал Додон в интервью газете "Известия".

Президент подчеркнул, что "силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы".

"Мы видим, чем это обернулось для других стран. Мы готовы идти на компромиссы, чтобы объединить страну. Это признают все наши партнеры и на Западе, и на Востоке", — добавил Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Теги:
силовой вариант, объединение, компромиссы, интервью, Додон, Молдова, Приднестровье
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