Парламент утвердил декларацию о выводе российский войск с территории РМ

Как отметил Лупу, этот документ - декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. На заседании в пятницу парламент Молдовы утвердил декларацию о выводе российский войск с территории страны.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", — сказал спикер парламента Андриан Канду.

Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Этот проект — провокация против попыток исправить ситуацию и отношениях с Приднестровьем, предпринятых президентом Молдовы Игорем Додоном. Это совершенно неуместно", — заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

По словам демократа Мариана Лупу, декларацию парламента о выводе российских войск с территории Молдовы поддержали большинство законодателей, а именно от фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Как отметил Лупу, этот документ — декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет.

"Подчеркиваю, что это не закон. Если вы обратите внимание на текст этого проекта декларации, то увидите, что он подчеркивает независимость, суверенитет и нейтралитет Молдовы", — сказал Лупу.

Он добавил, что "сегодня исполняется 25 лет с момента подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе".