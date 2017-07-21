Додон осудил декларацию парламента о выводе войск РФ

По словам президента Молдовы, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе"

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Президент Молдовы осудил принятую парламентом декларацию о выводе российский войск с территории страны.

Депутаты парламента Молдовы утвердили на заседании в пятницу декларацию о выводе российский войск с территории страны.

"По поводу так называемой декларации относительно Приднестровья со стороны правящего парламентского большинства. Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

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По его словам, "данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову".

"Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации", — заявил молдавский лидер.

Он подчеркнул, что "Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений".

"Вновь хочу обозначить мою четкую позицию — я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", — заключил Додон.