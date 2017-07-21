Депутаты парламента Молдовы ушли на каникулы

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В пятницу, 21 июля, народные избранники собрались на последнее заседание весенне-летней сессии парламента, чтобы ударными темпами рассмотреть несколько десятков вопросов, включенных в повестку дня, и утвердить особо важные проекты.

В частности, первым делом в пятницу проевропейское парламентское большинство утвердило скандальную декларацию о выводе российских военнослужащих с территории страны. Среди прочих вопросов, которые были одобрены в течение более пяти часов, проект структуры правительства, которая предполагает сокращение числа министерств с 16 до 9, а также другие документы.

По словам спикера парламента Молдовы Андриана Канду, за текущую весенне-летнюю сессию депутаты утвердили 125 законов, 47 положений и 137 проектов, одобренных в первом чтении. Самым спорным стал одобренный накануне законопроект о переходе к смешанной избирательной системе. Несколько дней оппозиционные внепарламентские партии их сторонники выходили на митинги против внедрения этой реформы. Как заявили организаторы акций, протесты продолжатся и на следующей неделе.

Законодатели выйдут с отдыха уже в сентябре, однако дату следующего пленарного заседания должно определить постоянное бюро парламента.