Додон рассказал, как решить вопрос с военнослужащими РФ в Приднестровье

По мнению молдавского лидера, вопрос, связанный "с миротворцами и российскими войсками, можно будет решить, только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы"

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В пятницу президент Молдовы Игорь Додон заявил, что только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы, можно решить вопрос, связанный с миротворцами и российскими войсками.

Проевропейское парламентское большинство в Молдове утвердило в пятницу декларацию о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Кроме того, в 2017 году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.

Додон в эфире одного из местных телеканалов заявил, что одобренная парламентом декларация — это очередной демарш. По его мнению, принятие такого документа — попытка представителей проевропейской власти понравиться Западу. Он добавил, что это сделано в том числе в преддверии визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который должен состояться в конце следующей недели. «Эта декларация не имеет никакой юридической силы», — подчеркнул Додон.

Как считает молдавский лидер, вопрос, связанный "с миротворцами и российскими войсками, можно будет решить, только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы".

"Мы на данном этапе, исходя из разных обстоятельств, не близки к политическому решению. Считаю, что мы сможем приблизиться к политическому решению, хотя бы утвердить какую-то стратегию только в 2019-2020 годах. Почему? В 2018 году у нас выборы — будет другой парламент, который и начнет работать в этом направлении. А сейчас надо решать текущие проблемы Приднестровья", — сказал Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.