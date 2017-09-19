Названа дата спецзаседания парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Специальное заседание парламента Молдовы состоится в четверг, заявил в ходе брифинга спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду.

"В четверг, 21 сентября, будет созвано специальное заседание парламента. На 90% повестка сформирована. Туда войдут проекты, отклоненные президентом. Речь идет в том числе о законах по борьбе с терроризмом, об Академии наук, энергетике и талонах на питание", — сказал Канду.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Парламент Молдовы собирается на срочное заседание

По словам спикера, отказ главы государства промульгировать эти законы "затрагивает многие сферы".

"После дебатов мы вновь за них проголосуем и отправим президенту", — пояснил Канду.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы должен провести спецзаседание на этой неделе. Среди документов, которые предстоит рассмотреть во второй раз, — закон о борьбе с терроризмом, реформа Академии наук Молдовы, закон об энергетике, закон о талонах на питание, пакет инициатив, касающихся полномочий Гагаузии, а также закон о памятных датах, который предполагает празднование 9 мая Дня Победы и Дня Европы и другие инициативы. Всего их насчитывается 12.

Молдавские депутаты вышли с каникул 4 сентября. Согласно постановлению спикера парламента Андриана Канду, осенняя сессия высшего законодательного органа республики стартовала с этого же числа. При этом пленарные заседания парламента намечены на конец сентября.

Осенняя сессия парламента длится до конца декабря.