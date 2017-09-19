Додон считает незаконным назначение главы Минобороны без его декрета

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон официально уведомил кабмин об отказе утверждать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу и отметил, что назначение на эту должность без его указа будет незаконным.

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Ранее члены правительства Молдовы решили обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного кабмином.

"Передал в правительство официальное письмо, в котором отказываюсь утверждать кандидатуру господина Еуджена Стурзы на пост министра обороны", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он считает, что правительство "изобретает процедуры для привлечения Конституционного суда в свои политические комбинации".

"Если нынешний состав Конституционного суда попробует исключить институт президента из процесса назначения министров и будет опять жонглировать законом в пользу правящей коалиции, то он окончательно себя дискредитирует. И он понесет ответственность в нужное время", — добавил Додон.

Он подчеркнул, что как глава государства "не может одобрить некомпетентную и политизированную кандидатуру во главе Национальной армии".

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"Любая попытка назначить его без президентского декрета будет незаконной. Такой "министр" будет нелегитимным. Его не признают ни институт президента, ни армия, ни граждане. Воинская честь не позволит военным быть руководимыми министром, навязанным неконституционными способами", — заключил президент.

Додон в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатола Шалару с поста главы Минобороны. Все это время пост министра обороны пустовал, а обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

На прошлой неделе Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, сообщив о намерении повторно предложить кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу.