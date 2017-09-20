Законы раздора: президент Молдовы ответил парламенту своими аргументами

Президент Молдовы рассказал, на кого ляжет ответственность, в случае повторного утверждения отклоненных им законов, отправленных на доработку в парламент

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон аргументировал свой отказ утверждать ряд законов, которые были приняты парламентом страны. В частности, речь идет примерно о 12 проектах, глава республики вернул депутатам на повторное рассмотрение. Депутаты намерены собраться 21 сентября на срочное заседание, на котором рассмотрят отклоненные президентом инициативы. Додон рассказал, на кого ляжет ответственность за последствия, в случае повторного утверждения данных законов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Игорь Додон: о противостоянии в верхних эшелонах власти Молдовы

Конфронтация в верхних эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза. Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. Исход этого противостояния эксперты прогнозировать пока не берутся.

Молдавский лидер пояснил, что отклоненные им законы, по которым парламент в срочном порядке намерен провести повторное голосование, касаются вопросов первостепенной важности для страны.

Изоляция системы образования

"По каждому закону, который я не промульгировал, были выдвинуты веские аргументы. Мною был заблокирован закон, целью которого была ликвидация Академии наук и фактическая изоляция национальной системы образования от международной", — написал Додон на своей странице Facebook.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Названа дата спецзаседания парламента Молдовы

По его мнению, с принятием этого закона появляется риск, в том числе, непризнания отечественных дипломов.

"Более того, я абсолютно уверен, что истинная цель представленных инициатив состоит в лишении Академии наук принадлежащего ей имущества в виде зданий, участков, с последующей их продажей. С другой стороны, я уверен, что с исчезновением Академии наук исчезнет и сама наука в Молдове", — считает Додон.

Поправки в Трудовой кодекс

Глава республики аргументировал свой отказ утверждать поправки в Трудовой кодекс Молдовы, которые среди прочего предусматривают сокращение на два года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет). Изменения также оговаривают предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста. Кроме того инициатива предполагает исключение обязательного характера присвоения индивидуальному трудовому договору собственного номера в реестре единицы и др.

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"Этот законопроект направлен против социально уязвимых категорий общества, многодетных матерей, пенсионеров", — подчеркнул Додон.

Зарплаты в сфере энергетики

Глава республики обратил внимание, что также не утвердил Закон об энергетике. Согласно этому закону, как отметил президент, Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы получило бы право разработки собственного бюджета и утверждения зарплат.

"Хотя я неоднократно заявлял о необходимости введения предельного порога зарплат в 60 тысяч леев и недопустимости превышения вознаграждения, получаемого руководителями государственных учреждений, и даже выступал с такой законодательной инициативой", — отметил Додон.

Он еще раз обратил внимание на то, что зарплаты в различных государственных ведомствах, начиная с регулирующих органов и заканчивая госпредприятиями, агентствами не должны существенно превышать зарплаты педагогов, врачей и других категорий специалистов, представляющих реальную важность для страны.

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Талоны на питание

Президент высказался и по поводу отклоненного им закона о талонах на питание, который представлял лично спикер парламента Андриан Канду. Закон предполагает, что работодатели будут по желанию выдавать сотрудникам талоны на обеды в кафе или столовых, или на покупку продуктов в магазинах. И это будут дополнением к зарплате. Стоимость талона будет рассчитываться исходя из размера минимальной продовольственной корзины.

"Под видом инициативы, которая, на первый взгляд, кажется вполне благородной, кроется масштабное уклонение от уплаты налогов. Профильная парламентская комиссия, равно как и компетентные министерства, вынесли негативное заключение по данному поводу", — отметил Додон.

На ком лежит ответственность?

Президент Молдовы отметил, что отклонение им каждого из законов основано на твердых аргументах. По его словам, ситуация во многих секторах, особенно касающихся науки, трудового законодательства и прочего существенно ухудшится, если эти законы будут приняты.

"Ответственность за последствия, в случае повторного утверждения данных законов, ляжет на нынешнюю власть, на председателя парламента Канду и на все парламентское большинство", — заключил Додон.

Ранее в интервью Додон заявлял, что осознанно пойдет на повторное отклонение законов в случае, если, по его мнению, это не соответствует государственным интересам.