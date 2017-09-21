Склады боеприпасов в Колбасном – как их охраняют

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасное являются самым большим в Европе схроном вооружения, где также есть снаряды времен Второй мировой войны, сообщил корреспонденту Sputnik эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.
"Утилизировать эти боеприпасы можно, есть много проектов, однако они дорогостоящие. Ни Кишинев, ни Тирасполь платить за утилизацию не захотят. А Россия, видимо, считает более финансово допустимым вариантом продолжать сохранять эти снаряды в прежнем режиме. Есть определенные правила хранения, которые в этом случае, как мы видим, соблюдаются", — отметил Захаров.
Он добавил, что помимо российским военнослужащих, охраняющих склады, существует еще и вторая линия охранения, состоящая из солдат вооруженных сил непризнанной ПМР.
"Тирасполь не желает, чтобы Кишинев претендовал на этот схрон. Кроме того, в непризнанной ПМР эти склады считают своими. Поэтому для полноценного контроля ситуации ограниченная группировка российских войск необходима в регионе", — сказал Захаров.
Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду, говоря о "необходимости вывести российские войска с территории страны", отметил, что "власти в этом случае говорят только об оперативной группе российских военных, а не о миротворческом контингенте в Зоне безопасности". А в октябре 2017 года будет рассмотрен вопрос о включении в программу Генассамблеи ООН пункта "о выводе иностранных войск из приднестровского региона Молдовы".
Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.
На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.
Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.
За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.
Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.