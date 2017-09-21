Склады боеприпасов в Колбасном – как их охраняют, рассказал эксперт по Приднестровью Сергей Захаров

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасное являются самым большим в Европе схроном вооружения, где также есть снаряды времен Второй мировой войны, сообщил корреспонденту Sputnik эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Почему нельзя разделять ОГРВ и российских миротворцев

"Утилизировать эти боеприпасы можно, есть много проектов, однако они дорогостоящие. Ни Кишинев, ни Тирасполь платить за утилизацию не захотят. А Россия, видимо, считает более финансово допустимым вариантом продолжать сохранять эти снаряды в прежнем режиме. Есть определенные правила хранения, которые в этом случае, как мы видим, соблюдаются", — отметил Захаров.

Он добавил, что помимо российским военнослужащих, охраняющих склады, существует еще и вторая линия охранения, состоящая из солдат вооруженных сил непризнанной ПМР.

"Тирасполь не желает, чтобы Кишинев претендовал на этот схрон. Кроме того, в непризнанной ПМР эти склады считают своими. Поэтому для полноценного контроля ситуации ограниченная группировка российских войск необходима в регионе", — сказал Захаров.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду, говоря о "необходимости вывести российские войска с территории страны", отметил, что "власти в этом случае говорят только об оперативной группе российских военных, а не о миротворческом контингенте в Зоне безопасности". А в октябре 2017 года будет рассмотрен вопрос о включении в программу Генассамблеи ООН пункта "о выводе иностранных войск из приднестровского региона Молдовы".

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Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.