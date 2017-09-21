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Мнение: получит ли Приднестровье спецстатус в ООН

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Приднестровские парламентарии одобрили и направили в ООН текст документа с просьбой предоставить Приднестровью спецстатус государства-наблюдателя, политологи прокомментировали подоплеку появления такого обращения и возможные последствия

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье не сможет получить статус государства наблюдателя в ООН, но при этом Тирасполь использовал медийный повод для того, чтобы обратить на себя внимание, такое мнение высказали эксперты и политологи в беседе с корреспондентом Sputnik.

Здание ООН в Нью-Йорке, архивное фото
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Приднестровские власти направили на днях обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) о рассмотрении вопроса по предоставлению Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в этой международной организации.

В тексте поясняется, что "приднестровская сторона имеет значительный опыт успешного взаимодействия со структурами семьи ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, УВКПЧ, МОМ, ЮНЭЙДС, ЮНОДС, ООН-женщины".

"У Приднестровья нет никакого шанса получить согласия на это предложение. Мне сложно просчитать их логику. Они хотят, чтобы их признали, но этого не будет. Это лишние хлопоты", — уверен глава ассоциации историков и политологов "Pro-Moldova" Сергей Назария.

Политолог Борис Шаповалов отметил, что обращение Тирасполя неоднозначно. По его словам, в условиях политической нестабильности на правом берегу Днестра неизвестны результаты подобных действий Тирасполя на судьбу переговорного процесса.

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Вместе с тем он считает, что появление подобного обращения — это ответный шаг приднестровской стороны на принятую молдавским парламентом этим летом декларацию по выводу российских военных из Приднестровья.

"Это, действительно, односторонние действия молдавской стороны, не в рамках переговорного процесса, который существует. И это вызывает настороженность, обеспокоенность руководства региона", — подчеркнул он.

По мнению руководителя Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерия Осталепа, все, в том числе авторы обращения, прекрасно понимают, что у Приднестровья нет никакого шанса обрести спецстатус, и это всего лишь медийный повод для того, чтобы обратить на себя внимание.

"У Приднестровья нет возможности продвигать свою повестку дня в качестве независимого государства. Я понимаю, что они делают с тактической точки зрения. Но с практической это не имеет никакой перспективы. И авторы это знают. Это определенный ход, но он пройдет незамеченным, как и многие другие, которые были за эти годы", — уверен политолог.

Осталеп считает, что подобная политика проводится не только Тирасполем, но и Кишиневом, и Киевом и является следствием сложной политической и экономической ситуации, в которой находятся все страны региона.

"Все политические игроки пытаются в этой сложной ситуации обратить внимание на себя, каким-то образом быть активными, потому что ни Киев, ни Кишинев, ни Тирасполь не могут похвастаться перед своими жителями какими-то успехами. Это разговоры, переходящие в большие политические игры. Это все, что может на сегодняшний день предоставить своим жителям руководство. И это самая печальная часть происходящего", — резюмирует он.

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Теги:
статус, ООН, Приднестровье
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