Заседание парламента Молдовы началось со скандала

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Фракция либерал-демократов отказалась участвовать в первом заседании осенней сессии парламента, которое проходит в четверг.
"Фракция либерал-демократов не хочет быть частью политической игры – противостояния между властью и президентом, поэтому в знак протеста покидает зал заседания парламента", — сказал глава фракции ЛДПМ депутат Тудор Делиу сразу после утверждения повестки дня.
Во фракцию либерал-демократов входят всего 5 депутатов из 101 парламентария.
В план работы первого дня пленарного заседания включены 12 вопросов, из них 8 – законопроекты, возвращенные президентом.
Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс страны, законе о государственных наградах, а также еще двух решениях парламента по изменению ряда законов.
Также парламентарии намерены утвердить в четверг в окончательном чтении несколько проектов по изменению ряда законов, освободить от занимаемой должности судью Высшей судебной палаты и рассмотреть проект об изменении системы оплаты труда бюджетников. Он предполагает увеличение на 10% оплаты труда работников различных сфер.
Молдавские депутаты вышли с каникул 4 сентября. Согласно постановлению спикера парламента Андриана Канду, осенняя сессия высшего законодательного органа республики стартовала с этого же числа. Осенняя сессия парламента длится до конца декабря.
За весенне-летнюю сессию депутаты утвердили 125 законов, 47 положений и 137 проектов, одобренных в первом чтении.