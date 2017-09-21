Заседание парламента Молдовы началось со скандала

Одна из парламентских фракций отказалась участвовать в первом заседании осенней сессии парламента

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Фракция либерал-демократов отказалась участвовать в первом заседании осенней сессии парламента, которое проходит в четверг.

"Фракция либерал-демократов не хочет быть частью политической игры – противостояния между властью и президентом, поэтому в знак протеста покидает зал заседания парламента", — сказал глава фракции ЛДПМ депутат Тудор Делиу сразу после утверждения повестки дня.

Во фракцию либерал-демократов входят всего 5 депутатов из 101 парламентария.

В план работы первого дня пленарного заседания включены 12 вопросов, из них 8 – законопроекты, возвращенные президентом.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Парламент Молдовы возобновляет пленарные заседания

Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс страны, законе о государственных наградах, а также еще двух решениях парламента по изменению ряда законов.

Также парламентарии намерены утвердить в четверг в окончательном чтении несколько проектов по изменению ряда законов, освободить от занимаемой должности судью Высшей судебной палаты и рассмотреть проект об изменении системы оплаты труда бюджетников. Он предполагает увеличение на 10% оплаты труда работников различных сфер.

Молдавские депутаты вышли с каникул 4 сентября. Согласно постановлению спикера парламента Андриана Канду, осенняя сессия высшего законодательного органа республики стартовала с этого же числа. Осенняя сессия парламента длится до конца декабря.

За весенне-летнюю сессию депутаты утвердили 125 законов, 47 положений и 137 проектов, одобренных в первом чтении.