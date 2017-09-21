Парламент Молдовы ответил президенту на "законы раздора"

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Молдавские парламентарии повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил президент республики Игорь Додон и отправил на повторное рассмотрение депутатам.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Заседание парламента Молдовы началось со скандала

Повторное голосование

В план работы первого дня пленарного заседания были включены 12 вопросов, из них 8 — законопроекты, возвращенные президентом. Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс страны, законе о государственных наградах, а также еще о двух решениях парламента по изменению ряда законов.

За каждый из восьми законов повторно проголосовали по 55 депутатов из 64 присутствовавших в 101-местном парламенте.

"Все законы были повторно рассмотрены комиссиями и пленумом парламента и повторно утверждены. Сегодня или в начале следующей недели они будут переданы на промульгацию (утверждение — ред.) президенту", — сказал спикер парламента Андриан Канду.

Комментарий президента

На вопрос Sputnik, что намерен в этой ситуации делать президент Молдовы, Додон сказал: "Будем решать в ближайшее время. У нас есть 14 дней".

Как отмечено в тексте Конституции Молдовы, глава республики, "если у него есть замечания по закону, не позднее чем в двухнедельный срок направить его парламенту для пересмотра. Если парламент проголосует за прежнее решение, президент осуществляет промульгацию закона".

Социалисты против

До голосования по этим проектам фракция Партии социалистов Молдовы в полном составе покинула зал заседаний парламента. Депутаты-социалисты отметили, что они хотели поддержать позицию президента и высказать аргументы, почему эти проекты были приняты в спешке, почему они недостаточно аргументированы и "даже опасны", но их позиция не была заслушана.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Законы раздора: президент Молдовы ответил парламенту своими аргументами

Представители фракции Партии социалистов еще раз выразили полную поддержку избранному президенту Молдовы. "Мы поддерживаем позицию президента по роспуску парламента, организации досрочных выборов и формирования нового парламентского большинства, которое будет представлять интересы народа", — добавил депутат.

Противостояние накаляется

На прошлой неделе Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, и повторно предложил на пост министра обороны Стурзу, чью кандидатуру Додон отклонил и во второй раз.

Правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.

В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александру Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что "Молдова — парламентская республика, и полномочия президента определены Конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон считает незаконным назначение главы Минобороны без его декрета

Таким образом, президент может один раз мотивированно отклонить предложение премьер-министра по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра. Премьер может сделать другое предложение президенту или представить ту же кандидатуру на пост министра, которую глава республики должен утвердить.

В молдавском правительстве тем не менее просят КС разъяснить возможные действия премьера, чтобы избежать различных интерпретаций.

Как уточнили в кабмине страны, в решении Конституционного суда от 23 марта 1999 года подчеркивается, что "назначение правительства президентом на основании выраженного кабмину парламентом вотума доверия является обязательным и не зависит от воли президента страны".

"Конституционный суд пришел к выводу, что президент Республики Молдова не в праве отказаться назначать правительства, даже если не согласен с его номинальным составом. Неисполнение конституционных обязанностей главой государства в этом случае может привести к нарушению принципа разделения и взаимодействия ветвей государственной власти, предусмотренной в статье 6 Конституции", — говорится в том решении, которое приводит пресс-служба правительства.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.