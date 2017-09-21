Канду попросил Гимпу не опережать ход событий

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал инициативу главы Либеральной партии Михая Гимпу, который предложить отстранить от должности президента Игоря Додона.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

"Отстранение с должности президента через импичмент — это более сложная процедура и не реализуется путем регистрации решения", — отметил Канду.

Как пояснил спикер парламента, по процедуре должна быть сформирована комиссия, которая рассмотрит, какие нарушения были допущены.

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"Затем эта комиссия должна передать все материалы в Конституционный суд, который выскажется по поводу наличия обстоятельств. Только после этого пленум парламента может принимать решение", — сказал председатель парламента.

Согласно Конституции, невозможность исполнения президентом Республики Молдова своих обязанностей в течение более чем 60 дней подтверждается Конституционным судом в 30-дневный срок после поступления обращения.

"То есть эта процедура гораздо сложнее, чем проводить PR-акцию, как это сделали коллеги из Либеральной партии. Мы внимательно следим за всеми действиями и заявлениями президента Игоря Додона", — сказал Канду.

По его словам, если будет видно, что "существует нарушение конституции или блокирование институтов, что ставит под угрозу функциональность государства", то, естественно, будут приняты действия.

Согласно высшему закону республики, предложение об отстранении от должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.