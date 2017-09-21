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Председатель парламента Молдовы Андриан Канду

Канду попросил Гимпу не опережать ход событий

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Спикер молдавского парламента прокомментировал предложение лидера Либеральной партии Михая Гимпу отстранить с должности президента Игоря Додона и организовать референдум

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду прокомментировал инициативу главы Либеральной партии Михая Гимпу, который предложить отстранить от должности президента Игоря Додона.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

"Отстранение с должности президента через импичмент — это более сложная процедура и не реализуется путем регистрации решения", — отметил Канду.

Как пояснил спикер парламента, по процедуре должна быть сформирована комиссия, которая рассмотрит, какие нарушения были допущены.

Парламент Молдовы
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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"Затем эта комиссия должна передать все материалы в Конституционный суд, который выскажется по поводу наличия обстоятельств. Только после этого пленум парламента может принимать решение", — сказал председатель парламента.

Согласно Конституции, невозможность исполнения президентом Республики Молдова своих обязанностей в течение более чем 60 дней подтверждается Конституционным судом в 30-дневный срок после поступления обращения.

"То есть эта процедура гораздо сложнее, чем проводить PR-акцию, как это сделали коллеги из Либеральной партии. Мы внимательно следим за всеми действиями и заявлениями президента Игоря Додона", — сказал Канду.

По его словам, если будет видно, что "существует нарушение конституции или блокирование институтов, что ставит под угрозу функциональность государства", то, естественно, будут приняты действия.

Согласно высшему закону республики, предложение об отстранении от должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.

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Теги:
импичмент, конституция, референдум, президент, предложение, закон, парламент, Михай Гимпу, Игорь Додон, Андриан Канду
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