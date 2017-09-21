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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы рассказал, на что готова пойти правящая коалиция

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (6)
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Президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии ответил на вопросы граждан страны

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. У правящей коалиции есть цель фактически ликвидировать институт президенства в Молдове, заявил в четверг глава республики Игорь Додон в ходе "прямой линии" на одном из частных телеканалов.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"На импичмент правящая коалиция не пойдет. У нее есть второй вариант — ограничить полномочия президента. Это началось с прошлого года, когда из подчинения главе государства была выведена госбезопасность", — отметил Додон.

По его словам, в большинстве стран у президента есть три рычага — безопасность, внешняя политика и оборона.

"Как минимум три эти инструмента должны быть в составе команды президента, и у него должно быть веское слово в этих вопросах", — сказал Додон.

Он добавил, что "есть полгода до начала предвыборной кампании, и ошибок быть не должно".

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Но, если коалиция попытается снять президента, президент будет на улицах вместе с народом, и вся ответственность ложится на них", — сказал президент Молдовы, имея в виду парламент и правительство.

Додон снова высказался за президентскую форму правления — "если человек проголосовал за лидера, то лидер берет на себя ответственность".

"Социалисты, которые меня поддерживают, уверен, победят на выборах в парламент в 2018 году. Но меня провоцируют выйти на улицы. Им нужно спровоцировать на пролитие крови, чтобы объявить чрезвычайное положение и отложить выборы в парламент", — заметил Додон.

Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (6)

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Теги:
президент Додон, протесты, Игорь Додон, Молдова
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