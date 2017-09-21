Президент Молдовы назвал законопроекты, которые он не подпишет

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, которые парламент повторно принял, несмотря на то, что они были отклонены главой республики, заявил в четверг в ходе "Прямой линии" молдавский лидер Игорь Додон.

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Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон и отправили их на повторное рассмотрение главе республике.

"По конституции президент — последняя инстанция. Он подписывает закон, который потом вступает в силу. Мы возвращали много проектов. По конституции парламент может прислушаться к мнению президента или еще раз проголосовать. Есть разные позиции, но наша позиция — если эти законы противоречат конституции, то президент может взять на себя политическую ответственность и не подписать эти законы", — сказал Додон.

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Он отметил, что не случайно вернул ряд законопроектов парламенту. Например, речь идет о законе о Гагаузии, за который депутаты, кстати не проголосовали повторно. "Видимо, задумались", — предположил Додон.

Он напомнил, что в четверг парламент большинством голосов повторно проголосовал за пять законопроектов.

"Первый — об изменениях в Трудовой кодекс. Правительство и парламент настаивают на изменениях, которые приведут к ухудшению ситуации с трудящимися. Например, согласно этим инициативам, работодатель сможет расторгать трудовой договор с лицом пенсионного возраста в одностороннем порядке. Пока что расторжение договора возможно только обоюдному согласию. Кроме того, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком хотят сократить на два года. И это в условиях сокращения рождаемости!", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что также выступил и против законопроекта об Академии наук, отметив, что ее руководство допускает нарушения, но это не значит, что нужно распускать все это учреждение.

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"Надо разобраться с руководством и назначить эффективных управленцев. Но сегодня парламент вторично проголосовал за фактическую ликвидацию Академии наук. Отмечу, что у АН есть земли, она получила сильный толчок в развитии после инвестиций государства в 2007 году. Теперь же власти сводят эти труды на ноль. Во всех нормальных странах АН — это институт государственности. У нас же эту государственность хотят ликвидировать", — отметил президент.

Он напомнил, что выходил с инициативой снижения зарплат чиновникам, но теперь правительство и парламент хочет доверить Национальному агентству по регулированию в энергетике установку окладов работникам ряда структур. "Выходит, что НАРЭ будет само устанавливать зарплату своим чиновникам за счет тарифов, которые мы оплачиваем?!", — сказал Додон, добавив, что проекты, предлагаемые правительством и парламентом, "ведут к росту теневой экономики".

По его словам, в течение нескольких дней он проведет встречу с академиками и профсоюзами, чтобы обсудить текущую ситуацию.

"У меня есть 14 дней с момента, когда парламент передаст эти законы в администрацию президента. Если мы посчитаем, что это противоречит конституции, мы обратимся в Конституционный суд. Приведем аргументы, но не подпишем эти законы", — сказал Додон.