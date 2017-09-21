00:54 22 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Игорь Додон

Президент Молдовы назвал законопроекты, которые он не подпишет

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (6)
24110

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в ходе прямой линии, почему он не подпишет законы, которые повторно принял парламент

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, которые парламент повторно принял, несмотря на то, что они были отклонены главой республики, заявил в четверг в ходе "Прямой линии" молдавский лидер Игорь Додон.

Анжела Колацки
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Колацки: президенту Додону грозит импичмент, но только формально

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон и отправили их на повторное рассмотрение главе республике.

"По конституции президент — последняя инстанция. Он подписывает закон, который потом вступает в силу. Мы возвращали много проектов. По конституции парламент может прислушаться к мнению президента или еще раз проголосовать. Есть разные позиции, но наша позиция — если эти законы противоречат конституции, то президент может взять на себя политическую ответственность и не подписать эти законы", — сказал Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Додон считает незаконным назначение главы Минобороны без его декрета

Он отметил, что не случайно вернул ряд законопроектов парламенту. Например, речь идет о законе о Гагаузии, за который депутаты, кстати не проголосовали повторно. "Видимо, задумались", — предположил Додон.

Он напомнил, что в четверг парламент большинством голосов повторно проголосовал за пять законопроектов.

"Первый — об изменениях в Трудовой кодекс. Правительство и парламент настаивают на изменениях, которые приведут к ухудшению ситуации с трудящимися. Например, согласно этим инициативам, работодатель сможет расторгать трудовой договор с лицом пенсионного возраста в одностороннем порядке. Пока что расторжение договора возможно только обоюдному согласию. Кроме того, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком хотят сократить на два года. И это в условиях сокращения рождаемости!", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что также выступил и против законопроекта об Академии наук, отметив, что ее руководство допускает нарушения, но это не значит, что нужно распускать все это учреждение.

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Канду попросил Гимпу не опережать ход событий

"Надо разобраться с руководством и назначить эффективных управленцев. Но сегодня парламент вторично проголосовал за фактическую ликвидацию Академии наук. Отмечу, что у АН есть земли, она получила сильный толчок в развитии после инвестиций государства в 2007 году. Теперь же власти сводят эти труды на ноль. Во всех нормальных странах АН — это институт государственности. У нас же эту государственность хотят ликвидировать", — отметил президент.

Он напомнил, что выходил с инициативой снижения зарплат чиновникам, но теперь правительство и парламент хочет доверить Национальному агентству по регулированию в энергетике установку окладов работникам ряда структур. "Выходит, что НАРЭ будет само устанавливать зарплату своим чиновникам за счет тарифов, которые мы оплачиваем?!", — сказал Додон, добавив, что проекты, предлагаемые правительством и парламентом, "ведут к росту теневой экономики".

По его словам, в течение нескольких дней он проведет встречу с академиками и профсоюзами, чтобы обсудить текущую ситуацию.

"У меня есть 14 дней с момента, когда парламент передаст эти законы в администрацию президента. Если мы посчитаем, что это противоречит конституции, мы обратимся в Конституционный суд. Приведем аргументы, но не подпишем эти законы", — сказал Додон.

Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (6)

По теме

У Додона есть вопросы по поводу расходования финансовой помощи
Додон готов расширить состав Совета безопасности, чтобы тот работал
Додон запретил военным из Молдовы участвовать в учениях на Украине
Додон не узнал причины объявления Рогозина персоной нон грата
Теги:
законопроекты, Игорь Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбольный мяч, архивное фото
    Сейм против Думы

    Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.

  • Строительство БелАЭС, архивное фото
    Вопрос безопасности

    Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.

  • Насилие
    Нет насилию!

    Эстонский парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию по предотвращению семейного насилия, вызывающую немало споров в обществе.

  • Основные этапы строительства многофункционального комплекса Газпром Центр
    Стройка века

    Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят до 2020 года.

  • Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии Демократическое движение Нино Бурджанадзе
    Под крылом спецслужб

    Спецслужбы покровительствуют Саакашвили: экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе дала эксклюзивное интервью Sputnik.

  • Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года
    Безвозмездно, то есть даром

    Минобороны России безвозмездно передала военное имущество Абхазии в рамках реализации Соглашения об объеденной группировке войск.

  • Хуссар Иры Хæларады орден райста Уæрæсейы Националон гвардийы ансамбль
    Орден Дружбы

    Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.

  • Футбольный мяч, архивное фото
    Сейм против Думы

    Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.

  • Строительство БелАЭС, архивное фото
    Вопрос безопасности

    Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иностранные военные наблюдатели на 227-ом общевойсковом полигоне Вооруженных сил Белоруссии возле города Борисов (Минская область), во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017.
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Ураган в Пуэрто-Рико
Ураган в Пуэрто-Рико
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться