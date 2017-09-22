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Марш унионистов 27 марта

Додон: об идее объединения с Румынией не может идти и речи

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (7)
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Молдавский лидер Игорь Додон считает идею объединения с Румынией утопией и еще раз повторил, что "унири" не будет

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что об идее объединения с Румынией не может идти и речи.

Он еще раз повторил свою принципиальную позицию: "Мы молдаване, у нас есть свой язык — молдавский, своя история — Молдовы".

"Никакая униря (объединения с Румынией — ред.), никакие утопические идеи, которые есть у некоторых, в Молдове не пройдут. Мы сохраним нашу страну — Молдову. Точка. Не будет никакого объединения", — сказал Додон во время "прямой линии".

В Молдове 2018 год объявлен президентом годом господаря Штефана чел Маре. Унионисты из Молдовы, ряды которых иссякли, что можно заметить невооруженным глазом на последних их манифестациях, заявляют о целой серии мероприятий, приуроченных к 100-летию вхождения Бессарабии в состав Королевской Румынии.

Додон ранее заявлял, что добьется принятия закона, запрещающего унионизм.

Что еще сказал президент во время "Прямой линии"

Несмотря на то, что в ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН участвую большей частью главы государства, министерство иностранных дел и евроинтеграции не довело до главы государства информацию о приглашении на эту встречу, — заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

ГА ООН
© REUTERS/ Lucas Jackson
Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН

"Правительство заблокировало эту информацию, чтобы использовать площадку ГА ООН в своих целях. Так же, как ранее МИДЕИ хотело блокировать мою встречу в (представитель ЕС по иностранным делам — ред.) Федерикой Могерини в Тегеране", — отметил Додон.

Он заявил, что будет настаивать на своем участии в заседании ГА ООН в следующем году.Увеличение количества рабочих мест в Молдове приведет к тому, что количество учащихся не будет более достигать того минимума, который есть сейчас, заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

Высказывания об образовании

"В этом году в вузы Молдовы поступило только 17 тысяч человек, что в три раза меньше, чем 10 лет назад. А в первые классы пошло лишь 30 тысяч детей", — сообщил Додон.

По его словам, учителя в школах и преподаватели в университетах должны быть патриотами Молдовы, а не другого государства, "как это часто у нас бывает".

"Также нужно сохранить возможность для представителей немажоритарных этносов учиться на родном языке", — сказал президент.

Он добавил, что добьется отмены преподавания истории румын и введения преподавания истории Молдовы.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Додон: следующая встреча с Путиным состоится 11 октября в Сочи

"Существуют учебники по истории Молдовы. Их нужно актуализировать и можно будет вводить в школьную программу. Нигде в мире не изучают историю соседнего государства. Румыния появилась в 1859 году, Молдова — в XIV веке", — объяснил Додон.

Он напомнил, что партия социалистов в 2017 году добилась отмены обязательной сдачи экзамена на степень бакалавра.

"Путь этот экзамен останется, и его будут сдавать те, кто захочет поступать в университет за границей. Но если выпускник намерен учиться дальше, например, по спортивному профилю, то зачем ему бакалавриат? Ему нужны специализированные знания, на постижение которых необходимо время и силы", — подчеркнул глава государства.

Тема:
Прямая линия с президентом Молдовы (7)

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Теги:
утопия, унионизм, идея, объединение, Игорь Додон, Молдова, Румыния
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