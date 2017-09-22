Филип: хотим корректных дебатов по выводу иностранных военных

Глава молдавского правительства обсудил с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком вопрос о выводе иностранных военных с территории Молдовы

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что хочет открытых дебатов в ООН по вопросу о выводе из Молдовы иностранных военных. Об этом глава правительства заявил в ходе дискуссии с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, сообщает пресс-служба кабмина.

© REUTERS/ Lucas Jackson Додон: МИДЕИ блокировало мое участие в заседании ГА ООН

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет. Пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма ранее заявил, что "в соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре".

Премьер Молдовы в ходе встречи обратился к Лайчаку с просьбой включить этот вопрос в повестку заседания.

"Мы не хотим политизировать эту тему. Корректные и транспарентные дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи позволят найти жизнеспособные решения для урегулирования приднестровского конфликта", — сказал Филип.

Накануне у молдавского премьера состоялись дискуссии с главой Евросовета Дональдом Туском, с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Ханом, а также с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Кроме того, премьер поднял вопрос интенсификации экономических отношении и двустороннего сотрудничества в ходе встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, главой Словакии Андреем Киской и главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.

Также глава правительства, по его словам, обращался к собеседникам за поддержкой по вопросу включения в повестку заседания сессии ГА ООН вопроса о выводе из Молдовы иностранных военных.