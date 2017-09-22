Президент Молдовы сделал важное заявление о судьбе Минобороны

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не примет присягу выдвинутого правительством и парламентским большинством на пост министра обороны страны вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон считает незаконным назначение главы Минобороны без его декрета

Пинг-понг с Минобороны

Додон в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны. Все это время пост главы Минобороны пустовал, а обязанности руководителя ведомства до сих пор исполняет вице-министр Георге Галбура. На прошлой неделе премьер Павел Филип предложил на пост министра обороны кандидатуру Стурзы. Однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру, и предложил на пост министра генерала Виктора Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность. Премьер не согласился с рекомендацией президента и повторно предложил Стурзу, на что Додон ответил отказом. Члены правительства Молдовы решили обратиться в КС за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного кабмином.

Президент ответил: Стурза "не прокатит"

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, во главе министерства обороны должны стоять компетентные, аполитичные, ответственные и уравновешенные люди, способные руководить национальной армией, соблюдающие конституционные принципы и положения действующего законодательства Молдовы. Он также напомнил, что республика — нейтральное государство, и не хочет ни с кем воевать.

"Кандидатура, предложенная правительством и парламентским большинством, никак не соответствует перечисленным критериям. По этой причине я не признаю Еуджена Стурзу министром обороны вне зависимости от мнения правительства и парламентского большинства", — отметил Додон.

По его словам, "в соответствии с Конституцией, члены правительства вступают в право исполнения своего мандата с момента принесения присяги перед президентом Молдовы".

"Не намерен принимать присягу господина Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда, в следствии чего он не сможет выполнять свои должностные обязанности", — пояснил Додон.

Правительство хочет конкретики

В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александру Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что "Молдова — парламентская республика, и полномочия президента определены Конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена".

Таким образом, президент может один раз мотивированно отклонить предложение премьер-министра по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра.

Премьер может сделать другое предложение президенту или представить ту же кандидатуру на пост министра, которую глава республики должен утвердить.

В молдавском правительстве тем не менее просят КС разъяснить возможные действия премьера, чтобы избежать различных интерпретаций.

Как уточнили в кабмине страны, в решении Конституционного суда от 23 марта 1999 года подчеркивается, что "назначение правительства президентом на основании выраженного кабмину парламентом вотума доверия является обязательным и не зависит от воли президента страны".

"Конституционный суд пришел к выводу, что президент Республики Молдова не в праве отказаться назначать правительства, даже если не согласен с его номинальным составом. Неисполнение конституционных обязанностей главой государства в этом случае может привести к нарушению принципа разделения и взаимодействия ветвей государственной власти, предусмотренной в статье 6 Конституции", — говорится в том решении, которое приводит пресс-служба правительства.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Игорь Додон: о противостоянии в верхних эшелонах власти Молдовы

Противостояние в верхних эшелонах власти

Конфронтация в верхних эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза. Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовали депутаты.

Исход этого противостояния эксперты прогнозировать пока не берутся.