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Павел Филип

Филип попросил обсудить в ГА ООН вопрос об иностранных военных

© AFP/ TIMOTHY A. CLARY
Политика
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Глава молдавского правительства Павел Филип на заседании Генассамблеи ООН попросил включить в повестку вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи пункт о выводе иностранных военных с территории Приднестровского региона, заявил в пятницу в своей речи в рамках основных дебатов премьер-министр Молдовы Павел Филип.

ГА ООН
© REUTERS/ Lucas Jackson
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"В соответствии со статьей 11 хартии ООН, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи пункта о выводе иностранных военных с территории Молдовы. Обращаюсь ко всем делегациям государств-членов ООН с просьбой поддержать эту законную просьбу, которая полностью соответствует Хартии ООН и представляет фундаментальный интерес Республики Молдова", — сказал Филип.

При этом, глава молдавского правительства подчеркнул, что Молдова неоднократно с 1992 года поднимала в ООН вопрос нахождения иностранных военных на территории республики.

"Надеемся, что включение этого вопроса в повестку ГА ООН и рассмотрение его странами-членами ООН в конструктивной и аполитичной манере станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права", — подчеркнул Филип.

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Он также добавил, что следует отличать иностранных военных от российского военного контингента, который участвует в "трехсторонних миротворческих силах".

Также Филип подчеркнул, что страна продолжит прилагать усилия для поиска решения по урегулированию Приднестровского конфликта в рамках переговоров в формате "5+2".

Как пояснил глава правительства, для Молдовы важно, чтобы оно основывалось на принципе суверенитета и территориальной целостности Молдовы с предоставлением специального статуса Приднестровью, как это предусмотрено в документах ОБСЕ.

"Считаем, что процессу урегулирования могло бы способствовать трансформирование действующих "трехсторонних миротворческих сил", в которых участвует контингент Российской Федерации, в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом", — сказал Филип.

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет. Пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма ранее заявил, что "в соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре".

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Теги:
миротворцы, ГА ООН, ООН, Павел Филип, Молдова, Россия
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